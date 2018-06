Eklat im Aufsichtsrat des Salzburg-Airports

Es ist ein ungewöhnlicher Schritt, zu dem sich Ex-Politiker Anton Bucek (VP) entschlossen hat: Er war selbst ein Jahrzehnt Airport-Aufsichtsratsvorsitzender. Nun, als Aufsichtsrats-Mitglied haftet er wie alle anderen Mitglieder auch mit seinem persönlichen Vermögen. Mit 7:3 Stimmen haben daher die Aufsichtsratsmitglieder die Zahlung einer Dividende abgelehnt, die der Vorsitzende Dr. Christian Stöckl aber dennoch absegnete. Bucek: „Es läuft am Flughafen vieles falsch, Probleme werden auf die lange Bank geschoben, dem Airport drohen bald rote Zahlen in der Bilanz.“ In einem offenen Brief fordert er den Rücktritt Stöckls als Vorsitzenden, auch wegen Unvereinbarkeit.