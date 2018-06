Diebin umarmte 91-Jährigen und stahl Armbanduhr

Und wieder schlugen Trickdiebinnen in der Steiermark zu: Sonntagmittag wurde ein 91-Jähriger in der Grazer Einspinnergasse Opfer von zwei unbekannten Täterinnen. Sie sprachen den Mann an, eine Frau umarmte ihn und hielt ihn fest. Er löste sich von der Umarmung - doch erst zuhause fiel dem 91-Jährigen das Fehlern seiner Armbanduhr auf.