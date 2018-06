Sprachliche Barriere führte zu großer Suchaktion

In den frühen Morgenstunden des 15. Juni 2018 startete eine alpine Suchaktion, an der Beamte der Alpinen Einsatzgruppe Murtal, der Polizeiinspektion Stadl an der Mur, des Bezirkspolizeikommandos Murau und der Diensthundeinspektion Nord beteiligt waren. Weiters war auch ein Hubschrauber des Bundesministeriums für Inneres im Einsatz. Die Bergrettung und die Freiwillige Feuerwehr Turrach waren mit insgesamt 22 Kräften vor Ort. Der Abgängige wurde gegen 10:45 Uhr unverletzt in der Nähe der Schattluckenhütte aufgefunden.