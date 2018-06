Volksanwalt zeigt auf: Viele Tragödien in Heimen

In fast zwei Dritteln der Heime sei die Medikation problematisch, erläuterten gestern Kommissionsleiterin Verena Murschetz und Volksanwalt Günther Kräuter. „Menschen in Alten- und Pflegeheimen bekommen sehr viele Medikamente, die unerwünschte Wechselwirkungen haben können. Diese sind zum Beispiel Stürze, Depressionen, Parkinson oder Bewegungsstörungen. Unter der Diagnose ,altersbedingte Symptome’ werden dann weitere Medikamente verschrieben. In einem Tiroler Heim wurden an fast alle Insassen zwischen 13 und 16 Medikamente im Schnitt verabreicht“, zeigte Kräuter auf.