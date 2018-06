Geschäftsmann (54) nachts in Graz ausgeraubt

Als er Dienstagabend die Losung zu einer Bank bringen wollte, wurde in Graz ein 54-jähriger Geschäftsmann beraubt. Der mutmaßliche Räuber soll sein Opfer in der Davidgasse in der Nähe des Hauptplatzes von hinten angegriffen und gegen eine Mauer gestoßen haben. Er flüchtete daraufhin mit einem Bargeldbeitrag.