Der neue Stern am Fußballhimmel ist 13 Jahre alt!

Dortmund versucht sein Juwel vor Interviews abzuschirmen, auch soll er nicht in der Bundesliga debütieren, bevor er 17 ist (am 20. November 2021). Am Sonntag bestreitet er mit dem BVB das U-17-Finale gegen die Bayern, dann kann er dieser Saison die Krone aufsetzen. Sein Tor gegen Leverkusen (oben im Video) war ein einziges Kunststück, mit einem Heber vorbei am Verteidiger, zwei Körpertäuschungen, zwei Dribblings und dann ein trockener Schuss. Wie einst Messi halt…(Barcelona soll angeblich schon angeklopft haben).