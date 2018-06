Mega-Hochwasser ist nur noch eine Frage der Zeit

Niemand kann sich in Sicherheit wiegen

Kein einziger Ort im Land könne sich in Sicherheit wiegen, sagt Franz Prettenthaler, der Direktor des Zentrums für Klima, Energie und Gesellschaft: „Bisher ist die Steiermark eigentlich relativ glimpflich davongekommen. Wir haben Jahresschäden in Höhe von sechs bis zehn Millionen beobachtet.“ Eine große Flut kostet 80 Millionen Euro