Heute sollte es laut ASFINAG wieder besser sein

„Wir mussten auf die Situation reagieren, als wir merkten, dass viele Autofahrer zu schnell in der Baustelle fuhren“, sagt Autobahnmeister Gregor Jadin. Deshalb wurden die Fahrstreifen am Montag auf zwei Spuren reduziert. Noch am gleichen Tag reagierte die ASFINAG und begann mit den Arbeiten zur Verbesserung der Situation.

„Die Wellen waren zu steil, darum haben wir sie verlängert. Damit sind sie flacher“, so der Autobahnmeister. Dafür war die Autobahn in Richtung Walserberg den ganzen Tag nur zweispurig befahrbar. Die hohen Temperaturen über 30 Grad machten die Situation für die Arbeiter nicht einfacher. Jadin: „Da kühlt der frisch verlegte Asphalt langsamer ab, was zu längeren Arbeiten führt.“ Nachdem zwei Fahrbahnen erledigt und der Verkehr umgeleitet waren, wurden die Wellen der anderen Spuren abgeflacht.

Somit sollten heute, Dienstag, drei Streifen für den Verkehr verfügbar sein. „Wichtig ist es, die vorgeschriebene Geschwindigkeit einzuhalten. Nicht zu schnell, aber auch nicht zu langsam, weil sonst der Ziehharmonika-Effekt wieder zu Stau führt“, erklärt Jadin.