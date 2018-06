Florianijünger (33) bestahl seine eigene Feuerwehr

Auf das „Engagement“ dieses Florianijüngers hätte man bei einer Freiwilligen Feuerwehr im Außerfern wohl gerne verzichtet. Der 33-Jährige fischte nämlich aus dem Einwurfschlitz der Kasse immer wieder Geld. Am Ende fehlten insgesamt 4700 Euro. Am Montag wurde der Mann am Innsbrucker Landesgericht verurteilt.