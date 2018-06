Experten warnen vor tierquälerischem Hunde-„Sport“

Die Tiere sind extremen Belastungen ausgesetzt, die bis zur völligen Erschöpfung und zu schweren gesundheitlichen Folgen führen können. Im Bewerb "Treadmill" werden die Hunde auf Laufbänder gestellt und müssen dort bis zu zehn Minuten und länger in vollem Tempo laufen. Dabei werden sie meist an ihrem Halsband am starren Rahmen des Laufbandes fixiert. Im Training werden die Hunde von ihren Besitzer oft bis zur Erschöpfung angetrieben.