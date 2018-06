Steirer erobern mit Flugsimulatoren die Welt

Kunden von Indien bis in die USA

Diese Vorzüge machen sich Airlines und Trainingsgesellschaften für Piloten rund um den Globus zunutze: Die bisher neun ausgelieferten Simulatoren verteilen sich auf die ganze Welt. So stehen die südsteirischen Exportprodukte etwa in Indien, Italien, den USA und Südostasien - aber auch in der österreichischen Aviation Academy sind Axis-Simulatoren im Einsatz.