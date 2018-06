Kuhn gegen Wilhelm: Anwälte versuchen Einigung

Der kleine Saal am Landesgericht konnte nicht alle Zuseher fassen, als sich am Freitag Gustav Kuhn und Markus Wilhelm erstmals Auge in Auge gegenüber saßen. Nach 35 Minuten war der Zivilprozess aber vorerst vorbei. Denn die Anwälte des Erler Festspielleiters und des Ötztaler Bloggers treffen sich zum Einigungsversuch.