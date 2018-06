Maus aus Pool gerettet: Tier steckte in Düse fest

Eine Wühlmaus wurde zur Poolmaus: Hausbesitzer haben am Donnerstag in Wien-Hietzing ihr Schwimmbecken mit Wasser füllen wollen. Da entdeckten sie einen Nager, der in einer der Pooldüsen feststeckte. Der Rettungsversuch gestaltete sich schwierig - aber er klappte, wie der Wiener Tierschutzverein am Freitag berichtete.