Red Bull Ring: Rad löste sich und traf Frau (29)

Am Freitag startet das ADAC GT Masters am Red Bull Ring in Spielberg. Bei einer Trainingsfahrt eines 20-jährigen Rennfahrers löste sich am Donnestag bei etwa 150 km/h in einer Kurve das linke Hinterrad des Sportwagens. Das Rad schlitterte der Leitschiene entlang und traf eine 29-Jährige, die als Streckenpostin eingeteilt war.