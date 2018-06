Autounfall: 8-Jähriger im Kindersitz verletzt

Leichte Verletzungen erlitt ein 8-Jähriger bei einem Autounfall in Seekirchen: Der Wagen eines Mannes schlitterte in einer Kurve in den Gegenverkehr und prallte gegen den Wagen einer Einheimischen. Deren Kind im Fonds, das ordnungsgemäß im Kindersitz angeschnallt war, wurde bei dem Unfall leicht verletzt.