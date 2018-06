Zweijährige schrie nach Crash: „Ein gutes Zeichen“

Dessen Pkw überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Das Auto des Pensionisten wurde über einen Abhang in eine Wiese neben der Fahrbahn geschleudert. Der Mann und seine Tochter wurden mit Verletzungen unbestimmten Grades und der Pensionist mit leichten Verletzungen in das LKH Judenburg verbracht. An den Fahrzeugen entstand Totalschaden, die Straße war rund eineinhalb Stunden gesperrt. „Die Kleine stand nach dem Unfall unter Schock und hat geschrien. Das ist in diesem speziellen Fall ein gutes Zeichen gewesen. Nicht auszudenken, wenn sie still gewesen wäre“, sagte eine Polizistin.