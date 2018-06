Frau (80) im Schwimmbad in Westendorf wiederbelebt

Schrecksekunde am Dienstag Nachmittag im Schwimmbad in Westendorf! Eine 80-jährige Deutsche treib regungslos im Becken. Die Frau konnte vom Bademeister und einer zufällig anwesenden Krankenschwester erfolgreich reanimiert werden. Die 80-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus nach Kufstein geflogen.