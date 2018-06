Zwei steirische Orte sind jetzt Katastrophengebiet

Die Serie an heftigen Unwettern hält die Steiermark weiter in Griff. Die beiden oststeirischen Gemeinden St. Lorenzen am Wechsel und Waldbach-Mönichwald wurden von Landeshauptmann-Stellvertreter und Katastrophenschutzreferent Michael Schickhofer zum Katastrophengebiet erklärt. Mit Landesrat Johann Seitinger machte sich Schickhofer am Dienstag ein Bild von den Schäden.