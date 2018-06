Star-Dirigentin trifft auf Klangmaler

„Hey Baba, hey Baba, hey, jeder kann was, und das richtig gut“, rappten 700 Kinder am Montag unisono im terminal 2 am Salzburger Flughafen. Denn Philharmonie-Chefin Elisabeth Fuchs überraschte beim Saisonauftakt der diesjährigen Kinderfestspiele mit einem Live-Maler auf der Bühne. Klangmalerei vom feinsten.