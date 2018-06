Race Across America: Countdown bei 45 Grad

Gemeinsam mit seinem neuen Trainer Markus Kinzlbauer erreichte Christoph Strasser am vergangenen Wochenende Kalifornien, wo am 12. Juni in Oceanside der Startschuss zur Mission „RAAM Sieg#5“ fällt. Die Trainings werden bei Extremtemperaturen - Hitzewarnung mit 45 Grad - zu echten Härtefällen. Bis zum Rennbeginn soll sich Strasser auf die extremen Bedingungen eingestimmt haben.