Mysterium um blutüberströmte Frau

Lebensgefährlich verletzt lag - wie berichtet - am 30. Juni eine 82- Jährige in Andritz neben der Fahrbahn, offensichtlich brutal überfallen, Wertgegenstände fehlten. Ob der aktuelle Fall in Zusammenhang steht, ist schwer zu sagen, aber nicht auszuschließen: Am Donnerstag kehrte eine Grazerin (76) vom Einkaufen in ihre Wohnung in der Steggasse zurück. Eine Nachbarin bemerkte Blutspuren im Treppenhaus, folgte ihnen und läutete an der Tür der Frau.



Blutüberströmte Frau

Die Pensionistin öffnete - blutüberströmt, mit schweren Kopfverletzungen! Sie wurde am Freitag operiert. "Sie konnte sich aber an nichts erinnern, nur daran, dass sie in die Wohnung gegangen ist und ihr nun zwei Goldkettchen fehlen, die sie immer am Körper trägt", sagt Benjamin Pfingstl von der Grazer Raubgruppe. Ob sie vielleicht im Treppenhaus gestürzt sei, wusste sie auch nicht. Hinweise an die Polizei sind dringend erbeten: 059133/65- 3333.



Monika Krisper, Kronen Zeitung