Echte Stärke beginnt im Kopf

Manuel Horeth zeigt wie’s geht: Bekannt ist der Salzburger Mentalist ja mehr von der Bühne. Ursprünglich aus der Zauberkunst kommend, hat er sich vor vielen Jahren auf Mental- Magie konzentriert. Das Gedanken- verdrehen, ja -beeinflussen. Seine Show- Fähigkeiten hat er mehr und mehr zur mentalen Profession gemacht, gründete vor einigen Jahren sein eigenes Institut in Salzburg- Schallmoos.

Dort trainiert er mitunter Spitzensportler wie Fußballer Steffen Hofmann oder Rubin Okotie, Trainer Adi Hütter oder Snowboarderin Claudia Riegler, schult sie auf die richtige Konzentration und seelische Vorbereitung. Die Techniken, die er verwendet, bringt er nun auch dem breiteren Publikum bei. Konkret bietet er neben seinen Shows Mental- Tage an, gibt somit jedem Interessierten die Möglichkeit, sich die speziellen Techniken anzueignen, um selber im Alltag mental stärker zu werden.

Von der Show in den Seminarraum etliche Besucher nutzten die Chance im Kongresszentrum in St. Johann und im Sheraton- Hotel in Salzburg, ließen sich von Manuel Horeth inspirieren. Die Motive der Teilnehmer waren unterschiedlichst: Von der reinen Neugier über Flugangst bis hin zur Prüfungsvorbereitung, vom positiven Denken über fokussiertes Handeln bis zu Schmerzen ausblenden können. "Entspannter werden und in schwierigen Situationen gefasster sein", fügte Teilnehmerin Christina Appesbacher aus Abersee hinzu.

Horeth: "Es geht nicht um Esoterik sondern um Methoden, ein System, ja ein Training für mentale Kraft", weiß er um die vielfältigen "Rezepte", die jeder für sich verfeinern muss. Ganz ehrlich, ganz ohne Show.

Max Grill, Kronen Zeitung