Synchron-Event Mozart Cup mit Teilnahmerekord

Mit "Junost" (Rus/2017) und "Musketeers" (Fin/2015) geben zwei Junioren-Weltmeister ihr Stelldichein. In der Meisterklasse kommen die Favoriten aus den USA (Berlin-Sieger "Skyliners"), Kanada, Finnland. Das Gastgeber-Team Sweet Mozart will im Elite-Konzert, in dem Norwegen und die Ukraine ihr Salzburg-Debüt geben, in die Top Ten.

Mit Noora Karjalainen, die gemeinsam mit Julia Kiefer und Theresa Katzlinger als Trainerin des internationalen Ensembles fungiert, das Läuferinnen aus Italien, Deutschland, Tschechien, den Vereinigten Staaten und ganz Österreich vereint, hat der finnische Stil erfolgreich Einzug gehalten. Bei der Staatsmeisterschaft wurde die Quali-Punktehürde für die WM im April in Stockholm souverän gemeistert. Beim Heimspiel wird die neue Choreografie nach dem Motto "Streetparty" (Kurzprogramm heute, 17) und der Filmmusik von "Baby Boss" (Kür Samstag, 20) erstmals einer internationalen Jury präsentiert.

Breiter Raum ist auch dem Nachwuchs eingeräumt, der Sonntag sein Können demonstriert. In der Juvenile-Klasse der Sechs- bis Zwölfjährigen stellt sich dabei das neu formierte Team Mini Mozart in die Auslage.

Harald Hondl, Kronen Zeitung