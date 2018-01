Alarm im TürkischenKonsulat

Ein riesiges Polizei-Aufgebot, ein Sprengstoff-Spürhund und ein Cobra-Team: Der Einbruch in das Türkische Konsulat in Salzburg löste am Sonntagabend einen Großeinsatz aus. Im Gebäude befand sich zwar zu dem Zeitpunkt niemand, man musste anfangs aber von dem Schlimmsten, also einem Anschlag, ausgehen.