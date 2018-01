Pläne für Olympia in der Steiermark

Wird die Steiermark zum Olympia-Land? Wie die "Steirerkrone" in Erfahrung bringen konnte, werden in Sport- und Politkreisen aktuell spektakuläre Pläne gewälzt: Demnach könnte sich unser Bundesland um die Olympischen Spiele 2026 bewerben! Schladming und Graz wären an Bord.