O-Bus-Räuber sind 15 und 16 Jahre alt!

Der brutale Überfall auf einen Obus-Fahrer bei der Endstation an den Salzachseen in Salzburg ist geklärt: Bei den Tätern handelt es sich um zwei 16 und 15 Jahre alte Jugendliche. Sie hatten sich zuvor mit einer Flasche Wodka Mut angetrunken. Dann stiegen sie am 25. November in den 7er ein und und zückten eine Waffe.