Der kleine Dominic hatte es ganz schön eilig

Der Zillertaler Sanitäter Hansjörg Tusch (57) zieht Geburten im Rettungswagen magisch an: Nachdem er vor 21 Jahren - wie berichtet - Thomas Egger auf die Welt "half", machte er dasselbe am Donnerstag mit dem kleinen Dominic Rohrmoser. Ein weiterer Zufall: Beide Geburten passierten am Bahnhof in Uderns!