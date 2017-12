Verschiebt sich nun Prozess rund um Lucile-Mord?

Nachdem Fernfahrer Catalin C. (40) zwei Tage vor Weihnachten in Freiburg (D) zu lebenslanger Haft samt Einweisung verurteilt wurde, war eigentlich für Anfang 2018 der Prozess rund um den Mord an Studentin Lucile in Innsbruck geplant. Doch dieser könnte sich nun verschieben. Denn das deutsche Urteil wird bekämpft.