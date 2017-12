Endstation verlegt: Eltern für Schulbus-Lösung

Für berufstätige Eltern ist die Organisation des Alltags nicht immer leicht. Gut also, wenn man sich auf den Schulbus verlassen kann, der die Kinder nach dem Unterricht zur Musikschule bringt. Doch damit hat es in Gänserndorf seit einiger Zeit ein Ende. Die Station am Kulturhaus gibt es nämlich nicht mehr. "Meine Kinder sind viermal in der Woche hier hingefahren. Ich bin entsetzt, dass es jetzt keine Verbindung von der Volks- zur Musikschule mehr gibt", so eine Mutter.

Sie und andere erboste Eltern wandten sich bereits an den Bürgermeister - bisher aber ohne Erfolg. "Statt bisher einfach die Bahnstraße zu queren, um zur Musikschule zu gelangen, muss mein Kind jetzt über die Wienerstraße, die Bahngleise und weitere zwei weitere Kreuzungen", kritisiert die Frau die Verkehrsgefahr.

Keine Lösung gibt es auch für jene Pendler, die seit der Fahrplanänderung der ÖBB bei Schönberg an der Grenze zu Oberösterreich aus dem Bus steigen müssen. Immerhin: Beide Länder und der Verkehrsverbund wollen das Problem untersuchen.

Thomas Lauber & Lukas Lusetzky, Kronen Zeitung