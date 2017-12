Freilaufender Schäferhund verletzte Frau und Pudel

In Wilhelmsburg im Bezirk St. Pölten-Land hat am Freitagabend ein freilaufender Schäferrüde eine Pensionistin und deren Pudel attackiert. Die 79-Jährige wurde nach Polizeiangaben vom Montag ebenso verletzt wie ihr Vierbeiner. Die Frau wurde in das Universitätsklinikum St. Pölten transportiert, der Hund in eine Tierarztpraxis gebracht.