Einbrecher schlich zu schlafendem Opfer

Immer mehr Bewohner der Siedlung am Rosenhügel schlafen schlecht. Denn zuletzt wurden in diesem Ortsteil von Fischamend mehrere Einbrüche verübt. Der aktuellste ist auch der spektakulärste Fall: In der Nacht auf Sonntag schlich ein unbekannter Einbrecher in das Haus der Friseurin. Danach stahl er Schmuck und Geld der Gewerbetreibenden. Auch das iPhone aus der Jacke des Opfers raffte der Kriminelle an sich. Wobei er vor seiner Flucht die SIM-Karte aus dem Gerät nahm und der Schlafenden auf die Couch legte. Auch einen Safe schleppten der oder die Täter ins Freie und hackten ihn mit einer Axt einige hundert Meter vom Tatort entfernt auf. Doch in dem massiven Panzerschrank fand sich keine weitere Beute.

Ebenfalls auf Diebsjagd sind derzeit Kriminalisten aus der Region Zwettl. Wie die "NÖN" berichten, haben in Rudmanns dreiste Unbekannte mehr als zehn Festmeter Holz gestohlen. Da der Tatort bei einer von Läufern und Spaziergängern frequentierten Gemeindestraße liegt, hofft die Polizei auf Hinweise: 059/133-3470.

Lukas Lusetzky, Kronen Zeitung