Gute Buchungslage, aber Mitarbeiter fehlen

Frau Holle meint es heuer mit Tirols Wintersportorten gut. An diesem Wochenende sperren auch viele kleine und tiefer gelegene Skigebiete auf. Das wirkt sich positiv auf die Hotelbranche aus. Tirol Werbung und Wirtschaftskammer melden eine gute Buchungslage. Was in vielen Häusern noch fehlt, sind Mitarbeiter.