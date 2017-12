Im Weihnachts-Trubel lauern viele Ladendiebe

Während die fleißigen Christkinderln in der Vorweihnachtszeit in Kaufhäusern und Geschäften auf Geschenke-Jagd gehen, treiben auch sie vermehrt ihr Unwesen: Ladendiebe! In Tirol werden im Schnitt nur 5 bis 10 Prozent solcher Langfinger geschnappt - unter anderem deshalb, weil oft keine Anzeige erstattet wird.