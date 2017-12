Freche Ladendiebe ließen sogar Whirlpool mitgehen

Den entscheidenden Hinweis gab ein Ladendetektiv. Doch der Privat-Schnüffler ertappte die Männer nicht etwa auf frischer Tat - einer der Verdächtigen dürfte ihm auf einer Tankstelle unweit des Betriebs billiges Werkzeug zum Kauf angeboten haben. Der Detektiv schöpfte daraufhin Verdacht und schlug Alarm - seine Kollegen in Uniform legten sich dann im Baumarkt auf die Lauer. So konnten sie einen Mitarbeiter dabei beobachten, wie er Beute einfach an der Kassa vorbeischmuggelte. Im Zuge der Ermittlungen flogen auch seine vier Komplizen auf. Sie hatten die Waren zum Teil auf Bestellung gestohlen oder auf dem Parkplatz sowie im Internet verkauft.

Die Beuteliste liest sich wie ein Wunschzettel an das Christkind: Bohrmaschinen, Elektrohobel und Motorsägen, dazu ganze Paletten mit Heizpellets und Fliesen - und sogar ein teurer Whirlpool! Wie der freche Beutezug im eigenen Unternehmen so lange unentdeckt bleiben konnte, wird derzeit noch ermittelt. Bei den Hausdurchsuchungen konnten Fahnder aber einiges an Diebesgut sicherstellen. Der Schaden wird derzeit auf mehr als 20.000 Euro geschätzt. Die Erhebungen laufen aber noch weiter.

Thomas H. Lauber, Kronen Zeitung