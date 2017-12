Schüsse auf 2 Hunde: Schwere Vorwürfe gegen Jäger

"Via Handy versuchte ich, den Bezirksjäger zu erreichen. Doch keine Reaktion", so der Besitzer. Die Familie war noch ganz in der Nähe ihres Hauses und rief nach den zwei Hunden, als plötzlich Schüsse fielen. Für die Tierfreunde brach eine Welt zusammen: Hundedame "Alia" erlitt einen tödlichen Durchschuss. Ihr vierbeiniger Bruder kam hingegen mit schweren Verletzungen davon.

"Es hat noch nie Probleme gegeben"

"Unser Rüde benötigt immer noch Infusionen. Wir hoffen, 'Baron' erholt sich", sagt K. Er ist entsetzt: "Der Jäger muss uns bei der Suche nach unseren Hunden schreien gehört haben. Trotzdem hat er einfach geschossen. Was ist, wenn meine Lebensgefährtin, die den Tieren am nächsten war, getroffen worden wäre?"