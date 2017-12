Weihnachtsglück für Tier und Mensch

Tausende Vierbeiner in Österreich haben nicht das Glück, in Geborgenheit leben zu dürfen. Sie werden geschlagen, eingesperrt oder in der Finsternis der Nacht einfach auf die Straße geworfen. Tausende Menschen haben oft nicht einmal das Geld, Futter oder den Tierarzt für ihre Vierbeiner bezahlen zu können. In solchen Situationen kann die "Tierecke" helfen - dank Ihrer Unterstützung.

Die "Krone Tierecke" macht glücklich

Täglich erhalten wir Dutzende Anrufe von verzweifelten Tierhaltern, die auf uns und damit auch auf die tierliebenden Leser der "Krone" angewiesen sind. Wir ermöglichen Futter ebenso wie dringend anfallende Operationen. Damit können wir Fellnasen von Schmerzen und Leid befreien. Danke an alle, die mit ihrer Spende diese Hilfe möglich und damit sowohl Menschen als auch Tiere glücklich machen!