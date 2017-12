Ski alpin: Der Verband feiert "50 Jahre Landescup", wofür es eine neue Trophäe gibt. "Es war etwas Besonderes, ihn zu gewinnen", sagt die dreifache Gewinnerin Alex Meissnitzer. Indes wartet Flachau erneut mit dem höchsten Preisgeld (mehr als 168.000 Euro) beim Nachtslalom auf. Im Fokus stehen auch Saalbachs Europacuprennen mit Blick auf die WM-Vergabe 2023.

Skispringen: Vier Salzburger sind Teil von Andi Goldbergers neuem Projekt, das Talente unterstützt, die zu alt für den "Goldi Cup" sind - besondere Zuckerl: Windkanaltests, Körperscreening sowie ein Kurs mit ÖSV-Cheftrainer Heinz Kuttin. Für das Tournee-Finale in Bischofshofen ist zudem alles angerichtet.

Nordische Kombi: Ex-Weltmeister Berni Gruber arbeitet nach seiner Blinddarm-OP am Comeback. "Ich war gestern auf der Loipe, will im Jänner beim Weltcup in Otepää wieder einsteigen."

Langlauf: Salzburg stellt mit Teresa Stadlober nicht nur das Aushängeschild. Bei der ÖM in Seefeld sorgten die Junioren gar für einen Dreifacherfolg!

Biathlon: Ein Gros des Weltcupteams besteht aus Salzburgern, die beim Heimweltcup in Hochfilzen ab Freitag reüssieren wollen.

Snowboard: Der Weltcup in Bad Gastein steht vor der 18. Ausgabe. "Solange Claudia Riegler fährt, machen wir weiter", schmunzelt referent Franz Weiss. Beim (fehlenden) Nachwuchs wird er ernst: "Seit Jahren ein schwieriges Thema!"

Freestyle: Gaissau Hinteresse wartet ab Jänner mit einem Freestyle-Trainingszentrum inklusive permanenter Buckelpiste auf.

Skibergsteigen: Ein kleines Team bestreitet die Weltcuppremiere in China.

Behindertensport: Carina Edlinger startet mit neuem Betreuer in Kanada in die neue Saison, hat Olympia fest im Blick.

Wie Gensbichler, der seinen Athleten nicht nur fest die Daumen drückt, sondern auch augenzwinkernd fordert: "Die Salzburger sollen alle Medaillen holen."

Christoph Nister und Herbert Struber, Kronen Zeitung