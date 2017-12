Hirsch mit Warnweste trat Deutsche in den Rücken

Ein mit einer Warnweste ausstaffierter Hirsch ist durch einen kleinen Ort in Thüringen gelaufen und hat eine Frau mit Huftritten angegriffen. Sie wurde dabei leicht verletzt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Warum das Tier, das laut Polizei in einem Wildgehege in Sülzhayn gehalten wird, eine solche Weste trug, ist unklar - eventuell sei es eine Vorsichtsmaßnahme der Besitzer gewesen.