Studenten-Hunde müssen für Öffis extra zahlen!

"Wieso darf man mit der Jahreskarte als Normalverdiener den Hund kostenlos mitnehmen und als Student, wo das Geld nun wirklich nicht so locker sitzt, nicht?", klagt die 22-jährige Katharina E. das System an. Studenten zahlen pro Semester 75 Euro für die Öffis. Der günstige Preis ist aus gutem Grund vom Bund vorgeschrieben. In Wien können sich viele kaum die teuren Mieten leisten.