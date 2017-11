Opfer (47) mit Plastiksack brutal gewürgt

Schauplatz der brutalen Attacke war das Café & Restaurant Hofgarten. Der einheimische Geschäftsführer war mit seinem Bruder - der ihm stundenweise hilft - dabei, die letzten Erledigungen im Lokal bis zur Öffnung um 18 Uhr zu tätigen.

47-Jährige wurde bewusstlos

"Das Opfer wollte neben dem Haus in einem Holzschuppen Leergebinde ordnen, als er plötzlich von hinten niedergetreten wurde", erklärt Chefermittler Ernst Kranebitter. Die Täter zogen ihm einen Nylonsack über den Kopf und würgten ihn, bis dass er ohnmächtig wurde. Dann machten sie sich mit einem dreistelligen Eurobetrag aus dem Staub.

Todesangst um Bruder

Als ihn sein Bruder nicht auf dem Handy erreichte, suchte dieser nach ihm und fand ihn im Verbau. "Das Opfer hatte den Plastiksack noch über dem Kopf, zudem bewegte es sich nicht und war auch nicht ansprechbar. Der Bruder schüttelte ihn und schrie ihn mehrmals an - doch vergebens. Er dachte, sein Bruder wäre tot", schildert der Chefermittler.

"Mindestens zwei Täter"

Der Mann alarmierte die Einsatzkräfte, der 47-Jährige kam erheblich verletzt in die Klinik. "Erst dort konnte er zum ersten Mal sprechen", gibt Kranebitter preis und ergänzt: "Er gab an, dass mindestens zwei Täter beteiligt waren und dass sie sich in einer ausländischen Sprache austauschten." Das Opfer konnte die Klinik bereits verlassen, von den Tätern fehlt jede Spur. Die Polizei bittet um Hinweise: 059133-75 3333. FP-Stadtparteiobmann Rudi Federspiel fordert erneut mehr Kontrollen durch die Exekutive in der Landeshauptstadt.

Jasmin Steiner, Kronen Zeitung