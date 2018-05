FPÖ-Politiker tritt nach Nazi-Posting zurück

Der scheidende grüne Landtagsabgeordnete Simon Heilig-Hofbauer hatte am 8. Mai, den „Tag der Befreiung“ zum Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa, auf die Postings von Hüttenmeyer aufmerksam gemacht. In einem Beitrag griff der FPÖ-Funktionär 2009 etwa auf ein Zitat des NS-Autors Hansjörg Männel zurück: „Für uns Nationalsozialisten darf das Bekenntnis zu einer Weltanschauung niemals zur Phrase werden, sondern es muss zu einer festen Charakterhaltung verpflichten.“