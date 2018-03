„Ich möchte anderen beim Abnehmen Mut machen!“

Gratwanderung

Am Anfang sei es natürlich schwer, die Kalorien so drastisch zu reduzieren – ein verwundbarer Moment, wie Brunner erzählt: „Es gibt zig Foren und Webseiten, in denen Magersucht geradezu verherrlicht wird – da ging mir schon durch den Kopf, dass es leichter wäre, sich einfach zu übergeben“, sagt Vanessa ehrlich und spricht damit ein Risiko an: Die Gratwanderung zwischen gesundem Abnehmen und der Jagd nach einem absurden Schönheitsideal.