39 Millionen für Maria Alm

In diesem Jahr startet noch ein weiteres ambitioniertes Bauvorhaben, welches eine Investition von 13 Millionen Euro in den Tourismus am Hochkönig darstellt: Am Gabühel löst eine neue, hochmoderne 10er-Kabinenbahn der Firma Doppelmayr den alten fixgeklemmten Doppelsessellift ab. Im Zuge des Umbaus ist eine Versetzung der Tal- und Bergstation geplant. Die Talstation wird neben dem Skizentrum Dienten gebaut und eliminiert somit den Gegenverkehrsbereich auf der Skibrücke. Die neue Bergstation kommt ein Stück nach oben in Richtung Steinbockalm und gibt damit Platz für den neu geplanten und modernisierten Speicherteich frei. „Ein etappenweiser Bau ist für die geplante Projektgröße notwendig, um einen einwandfreien Ablauf während der Bauzeit zu gewährleisten und die Inbetriebnahme ab der Wintersaison 2019/20 sicherzustellen. Zusätzlich können wir einen schonenden Rückbau des Speicherteichs sicherstellen“, erläutert Angela Haslinger, Geschäftsführerin Hochkönig Bergbahnen GmbH, das Vorhaben. Für dieses Jahr sind noch die Umlegung der Forststraße und der 30 KV Stromleitung, die Montage der Kabeltrasse, die Trassenschlägerung sowie der Betonbau der Stützen und der Talstation im Bauzeitplan vorgesehen.