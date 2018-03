Tiere im „Schweinehochhaus“ systematisch gequält

Illegale Tötungsmethode bei Ferkeln angewandt

Kein Auslauf, enge Käfige, in denen sich die Tiere nicht einmal umdrehen können, grundlose Tritte – so traurig sieht der Alltag der Schweine in dem sechsstöckigen Gebäude aus. Kranke Ferkel werden getötet, indem sie an den Hinterläufen gepackt und auf den Boden geschleudert werden. Eine illegale Methode, da so nicht sichergestellt werden kann, dass die Tiere tatsächlich danach tot sind und nicht nach Minuten oder Stunden wieder das Bewusstsein erlangen.