Sonntagsfrage mit vielen Überraschungen!

Die GRÜNEN erreichen in der Umfrage derzeit 14 bis 16 Prozent. Bei der Wahl 2013 waren es 20,2 Prozent.

Manche sagten Astrid Rössler samt ihrer oft umstrittenen Politik in Umwelt und Raumordnung schon ein Ausscheiden aus dem Landtag voraus, von Halbierung der Mandate war die Rede. In der Umfrage hält sich der Verlust im Vergleich zum Rekordergebnis aber in Grenzen.