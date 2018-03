Wo Bergretter in die Höhe gehen

Wie notwendig ein Heli bei der Bergung ist, zeigt der Hochkönig schön. Eine Rettung aus dem Gipfelgebiet dauert mit der Trage mehr als fünf Stunden. Der Heli benötigt gerade einmal ein paar Minuten hinab ins Tal. „Ein Übung in dieser Größenordnung führen wir in etwa alle fünf Jahre durch“, erklärt Einsatzleiter Peter Gamsjäger von der Ortsstelle Mühlbach. Die Hälfte der 150 Retter aus den Ortsstellen Mühlbach, Werfen, Bischofshofen, Sankt Johann und Dienten nehmen an dem zweitägigen Kurs mit dem Ausgangspunkt am Arthurhaus in Mühlbach teil. Gamsjäger: „Am ersten Tag wurden nach den Heli-Anlandungen die wichtigsten Rettungsmaßnahmen wie Sondieren, Suche mit dem Lawinenverschüttetensuchgerät und Bergung im Stationenbetrieb geübt. Am Sonntag folgte die Lawinenübung mit sechs Verschütteten, welche super gelaufen ist.“ Alle sechs „Opfer“ werden rasch geborgen, versorgt und sicher ins Tal gebracht.

Auch das gegenseitige Kennenlernen der Einsatzkräfte ist wichtiger Bestandteil – im Ernstfall müssen sich alle hundertprozentig Vertrauen können. Da der Hochkönig exponiert ist, benötigt die Bergrettung immer zahlreiche Leute, um das Gebiet abzusuchen.