ÖBB investieren heuer 438 Millionen Euro in Tirol

"2018 steht ein sehr intensives Programm mit einigen Hotspots an", meinte Christian Wieser, Regionalleiter der ÖBB-Infrastruktur, am Freitag im Rahmen einer Pressekonferenz in Innsbruck. Auch Streckensperren seien im Jahr 2018 unumgänglich. "Eine erste Streckensperre am Arlberg wird es über Ostern geben, eine zweite vom 17. August bis 3. September", konkretisierte Wieser die Zeiträume. Im Zeitraum der "Hauptsperre" der Strecke Ötztal-Bludenz stünden unter anderem Arbeiten an Gleisen, die Erneuerung einiger Durchlässe, Anpassung der Bahnsteige und die Inspektion der Oberleitungen an. "Auch einige Brücken werden betroffen sein." Natürlich werde für diese Zeit ein Schienenersatzverkehr eingerichtet.