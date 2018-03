Mord-Fall Roland Krenn: Prozess ab 19. April!

Die Anklage ist rechtskräftig und der Richter hat einen Termin für den Prozess-Krimi um die Tötung des reichen Salzburgers Roland Krenn (63) festgelegt: Beginn ist am 19. April. Bis zum 8. Mai wird an sechs Tagen im Landesgericht Salzburg verhandelt. Angeklagt sind ein Musiker (24), seine Ex (20) und ein Wirt (29).