Steirischer Arzt soll Freundin vergewaltigt haben

Seit vergangenem Wochenende sitzt ein praktischer Arzt aus der Steiermark in Graz in der Justizanstalt Jakomini in Untersuchungshaft. Der schwerwiegende Vorwurf: Der 39-Jährige soll seine Lebensgefährtin dreimal vergewaltigt, sie gefährlich bedroht und sie mit Tritten und Schlägen malträtiert haben.