Rätsel um tote Tiere: Kühe verhungert?

Der Fall sorgt derzeit unter Tierschützern für einige Aufregung. Viele können es nicht fassen, dass die drei Kühe den Hungertod sterben mussten. Ob das tatsächlich der Fall war, wird von einigen noch bezweifelt. "Wir werden die Kadaver untersuchen lassen, damit wir die genaue Todesursache feststellen können", kündigt Dr. Holger Remer von der Veterinärabteilung des Landes gegenüber der "Krone"-Tierecke an. Seiner Ansicht nach könnte auch ein Stromschlag schuld am Tod der Tiere gewesen sein. "Wegen eines defekten Tränkers standen Teile des Stalls unter Wasser. In der Nähe befindet sich ein Verteilerkasten", erklärt Remer.